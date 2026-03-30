Глава СКР хочет знать, почему в Волгограде рушится отремонтированный мост

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на состояние Комсомольского моста в центре Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для вмешательства стали сигналы от местных жителей. Горожане отметили, что отремонтированный в 2015 году путепровод выглядит хрупко: фрагменты бетона осыпаются, а несущие элементы теряют целостность.

По на этом основании СУ СКР по региону возбудило уголовное дело, однако по какой статье — сообщается. Генерал Бастрыкин Глава СК России поставил перед руководителем регионального управления задачу доложить о ходе расследования.

Никита Маркелов