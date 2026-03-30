В Южном районе Новороссийска отключили воду из-за утечки

В связи с обнаружением утечки на улице Волгоградской в Южном районе Новороссийска частично приостановили подачу воды. Об этом сообщает МУП «Водоканал» города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подача водоснабжения приостановлена с 10:00 30 марта в часть зоны №18. В эту зону входят жилые дома по улицам Волгоградская, Золотаревского, Малоземельская, Куникова и Мысхакское шоссе.

Аварийно-восстановительные работы на участке будут проводиться ориентировочно до 17:00. На период отключения МУП «Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.

София Моисеенко

