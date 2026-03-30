Вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти

В понедельник, 30 марта, рано утром вражеские БПЛА снова пытались атаковать промышленное предприятие в Тольятти. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

По словам главы региона, жертв нет. Жилые и социальные объекты не пострадали. Оперативные службы ведут работы.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что вражеские беспилотники, сбитые ночью над Самарской областью, атаковали промышленное предприятие в Тольятти.

