В Ярославле сгорел мини-отель «Жить хорошо»

В Ярославле ночью произошел пожар в здании мини-отеля «Жить хорошо». Сведения о возгорании публикует областное ГУ МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел по адресу: 2-й переулок Достоевского, дом № 6. Согласно открытым данным, там располагаются мини-отель «Жить хорошо» (2-й этаж) и магазин хоккейных товаров.

Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 22:25 29 марта. Тушить пожар выехали 30 человек личного состава и восемь единиц техники. Ликвидация возгорания была объявлена в 1:18 30 марта.

«В результате пожара повреждена кровля по всей площади здания, повреждены стены и потолок на втором и третьем этажах по всей площади этажа, общая площадь — 500 кв. м»,— указывается в сообщении МЧС.

В результате возгорания пострадавших нет. Специалисты МЧС установят причины произошедшего.

Алла Чижова