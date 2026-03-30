Ставропольский край вошел в пилотный план АСИ по борьбе с опустыниванием

Агентство стратегических инициатив (АСИ) завершило разработку комплексного плана по охране сельскохозяйственных земель от опустынивания и ветровой эрозии на юге России, включая Ставропольский край. Документ направлен на согласование в Минприроды и Минсельхоз РФ, а затем будет внесен на утверждение в правительство, пишет «Эксперт Юг».

Помимо Ставрополья, в пилот вошли соседние регионы: Калмыкия и Ростовская область. На этих территориях планируют реконструировать действующие и построить новые защитные лесополосы — один из ключевых инструментов снижения рисков опустынивания и стабилизации агроландшафтов. В АСИ отмечают, что такие меры одновременно должны снизить степную засуху и создать дополнительные рабочие места в сельских районах за счет работ по лесовосстановлению и сопутствующим инфраструктурным проектам.

Фактическая основа для плана — данные ФНЦ агроэкологии РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова и Почвенного института им. В. В. Докучаева, которые фиксируют ускорение деградации сельхозугодий в 36 регионах России. В Южном федеральном округе до 80% территории подвержены процессам опустынивания, причем в Калмыкии уже сейчас ситуация особенно критична. По расчетам отдельных специалистов, через 200–300 лет большая часть территории республики может напоминать африканскую зону Сахель; это уже сейчас влияет на климатический режим соседних регионов, включая Ставропольский край, Ростовскую и Волгоградскую области.

В Ставропольском крае проблема опустынивания не нова: по данным научных институтов, площадь угодий, подверженных этой деградации, превышает 90 тыс. га. За последние десять лет она растет, и в 2025 году на борьбу с опустыниванием в крае направили около 1,1 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов — это на 27,7% больше, чем в 2024 году.

Увеличение финансирования связано с расширением зон засухи и ростом территории, где почва уплотняется, теряет влагоемкость и становится уязвимой к ветровой эрозии. Проблема затрагивает восточные и северовосточные административные округа — Левокумский, Курский, Степновский, Арзгирский и Туркменский, а с 2019 года признаки деградации появляются и на участках Ставропольской возвышенности, включая Шпаковский, Изобильненский и Грачевский округа.

В министерстве сельского хозяйства РФ к 2026 году обещают уточнить границы всех деградированных земель с помощью спутникового мониторинга РАН, чтобы дальше формировать точечные региональные планы по борьбе с деградацией. В Ставропольском крае уже провели инвентаризацию лесополос и разработали меры по их восстановлению, что закладывает базу для новых проектов, которые войдут в комплексный план АСИ.

Станислав Маслаков