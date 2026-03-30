В Татарстане ввод жилья на одного жителя выше среднероссийского уровня

Татарстан занял 14-е место среди регионов России по вводу жилья на одного жителя в 2025 году. На одного татарстанца приходится 0,875 кв. м введенного жилья при среднероссийском показателе 0,74 кв. м, сообщает РИА Новости.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий объем введенного жилья в регионе достиг 3,515 млн кв. м, увеличившись на 1,8% по сравнению с 2024 годом. Доля Татарстана в общероссийском вводе составила 3,3%.

В Марий Эл ввод жилья на душу населения составил 0,724 кв. м, объем — 482 тыс. кв. м (-0,5% год к году), доля — 0,4%. В Чувашии этот показатель составил 0,708 кв. м на человека при общем объеме 821 тыс. кв. м (+4,4%) и доле 0,8%. В Кировской области ввод жилья на душу населения достиг 0,535 кв. м, общий объем — 599 тыс. кв. м (-0,8%), доля — 0,6%.

В целом по России объем ввода жилья в 2025 году составил 108,1 млн кв. м, что на 0,4% больше, чем годом ранее. При этом ввод многоквартирных домов снизился на 1,96%, тогда как строительство индивидуального жилья выросло на 2,04%.

Анна Кайдалова