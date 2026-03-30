В Петербурге назвали самую востребованную специальность для подработки

В 2026 году в Санкт-Петербурге самыми востребованными специалистами на подработке стали официанты. Число предложений с посменной оплатой труда на рынке для них выросло в два раза, сказано в исследовании сервиса «Авито Подработка».

Аналитики подсчитали, что средняя выплата официанта за смену составляет 5 168 рублей. При этом подчеркивается, что фактический доход исполнителей может резко отличаться от средних показателей. На сумму выплаты влияют разные факторы – продолжительность смен, опыт работника, уровень заведения, пишет ТАСС.

В топ специалистов на подработку также входят кладовщики-исполнители. В круг их обязанностей входят прием, хранение и выдача товаров, а также поддержание порядка на складе. Число предложений о подработке для таких кадров выросло на 94% за год. Их средняя выплата за смену составила 5 081 рубль.

Востребованы на подработке и водители-экспедиторы, доставляющие товары и материалы по разным адресам. Количество предложений о подработке для них увеличилось на 47%. С начала 2026 года по середину марта их среднее вознаграждение за смену достигало 8 796 рублей.

«С начала года мы видим заметное усиление интереса компаний к формату подработки в сегменте рабочих профессий. Бизнес-заказчики все чаще обращаются к нему для закрытия более сложных, прикладных задач – особенно в технических, монтажных и строительных направлениях. Это говорит о том, что подработка превращается в универсальный инструмент: позволяет гибко реагировать на сезонные пики и оперативно усиливать проектные команды», – отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.