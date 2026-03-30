Прикамские единороссы предложили ввести дополнительные льготы участникам приоритетных инвестпроектов

Участники отчетно-программного форума реготделения «Единой России» проголосовали за включение в «Народную программу» ряда инициатив. Среди них — предложение о расширении льгот инициаторам приоритетных инвестиционных проектов (ПИП).

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии Армен Гарслян отметил, что есть случаи, когда инвесторы сталкиваются с непредвиденными крупными затратами. Речь идет, например, о расходах на подключение к сетям за чертой города, а также о компенсационных выплатах на очистку от леса участков, которые выделяются для реализации ПИП.

Господин Гарслян предложил разработать программу, по которой инвесторам могут быть представлены льготы на подключение. Также он предложил проработать возможность субсидирования или применения понижающего коэффициента для компенсационных выплат.

Напомним, на территории Прикамья реализуется 133 ПИП, общий объем инвестиций в их рамках составляет 799,3 млрд руб. Инициаторы приоритетных инвестпроектов могут претендовать на получение земли без торгов в аренду по цене 1 руб. за 1 га, а также на налоговые преференции.