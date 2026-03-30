В Таганроге из-за атаки БПЛА повреждения получили 39 домов и три предприятия

В ночь на понедельник, 30 марта, Таганрог подвергся очередной беспилотной атаке. Глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале сообщила о последствиях.

В результате ЧП частично разрушены и повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также десять машин местных жителей. Кроме того, серьезные повреждения получили три промышленных предприятия.

В одном из домов Таганрога, а также в селе Николаевка Неклиновского района осколки перебили газовые трубы. Подачу голубого топлива оперативно перекрыли, взрывов удалось избежать.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Вблизи домов и предприятий, поврежденных в ходе атаки, ввели режим ЧС.

