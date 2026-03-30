За семь лет в Петербурге стало в 2,5 раза меньше очередников на жилье

В Санкт-Петербурге с 2019 года почти в 2,5 раза сократилось число граждан, ожидающих получения жилья. Семь лет назад в очереди стояло 146 тысяч человек, а сейчас – 54 тысячи, заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

По его словам, сейчас квартиры получают жители, вставшие на учет еще в 1982-1983 годах. Поэтому городские власти проверяют, насколько этим людям нужна помощь в получении жилья на данный момент, пишет «Комсомольская правда».

Евгений Разумишкин добавил, что в ближайшие пять лет Смольный планирует решить жилищный вопрос для оставшихся очередников.