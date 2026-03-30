Пермская сбытовая «дочка» «Газпрома» снизила прибыль на 42%

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» отчиталось о финансовых показателях за 2025 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», за минувший год чистая прибыль общества составила 136,8 млн руб. Это на 42,8% меньше, чем в 2024-м — тогда этот показатель достиг рекордных для компании 239,5 млн руб. Выручка ООО снизилась с 39,4 млрд до 35,1 млрд руб. Себестоимость продаж также показала снижение — до 32,6 млрд руб. (годом ранее — 36,8 млрд руб.).

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края, является крупнейшим поставщиком газа в регионе. Само ООО было зарегистрировано в 2001 году, управляет им Сергей Черезов.