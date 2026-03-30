С 16 по 20 марта из Ростовской области в Узбекистан отправили 38 тонн мяса птицы. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Экспортируемый товар признали безопасным в ветеринарно-санитарном отношении, он в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. В ходе лабораторных исследований специалисты подтвердили ее качество и безопасность.

По результатам мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий», в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявили.

Мария Хоперская