Напорно-самотечный коллектор в Кемерове за 8 млрд рублей построит «Магистраль»

Администрация Кемерова заключила с местным ООО «СК Магистраль» контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство напорно-самотечного коллектор в районе пересечения ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Искитимская Набережная до ОСК-1. Стоимость работ — более 7,75 млрд руб., срок исполнения — 2027-2030 годы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тендер объявили в феврале этого года. Начальная сумма контракта составляла более 7,79 млрд руб. На участие в конкурсе заявились две компании, второй участник предложил выполнить работы за 7,79 млрд руб. В результате победителем стало ООО «СК Магистраль».

Конкурс на выполнение работ по строительству коллектора проводился дважды — в ноябре 2025 года и январе 2026-го, начальная (максимальная) цена контракта в ходе первых торгов составляла 8,1 млрд руб., на вторых снизилась до 7,7 млрд руб. Аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Коллектор должен быть размещен от канализационной насосной станции в районе пересечения ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Искитимская Набережная до ОСК-1. Работы необходимо выполнить в два этапа. В срок до 31 августа 2027 года подрядчику предстоит завершить проектно-изыскательские работы, затем — до 1 декабря 2030 года выполнить строительство и ввод в эксплуатацию.

Согласно технической документации, строительство коллектора необходимо для подключения к централизованной системе водоотведения новых микрорайонов в центральной части Кемерова, которые строятся в рамках масштабного проекта КРТ.

ООО «СК Магистраль» работает в Кемерове с 2014 года в сфере строительства инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. По данным Rusprofile, единственным владельцем и генеральным директором предприятия является Евгений Шнягин. В 2024 году выручка компании составила 2,49 млрд руб., что более чем в 4 раза превышает показатель 2023 года. Чистая прибыль за тот же период выросла с 19,4 млн руб. до 236,3 млн руб.

Лолита Белова