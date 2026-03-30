Кубань вошла в топ-10 регионов по вводу жилья на одного человека в 2025 году

Краснодарский край по итогам 2025 года занял девятое место в рейтинге регионов России по объему ввода жилья на душу населения, следует из исследования «РИА Новости». В пересчете на одного жителя в регионе было введено 1,06 кв. м, тогда как совокупный объем жилищного строительства составил 6,2 млн кв. м, сократившись на 6,7% по сравнению с предыдущим годом.

Методика рейтинга предполагает сопоставление субъектов РФ по объему введенного жилья в расчете на одного человека, что позволяет нивелировать различия в численности населения и оценить интенсивность строительной активности.

Соседняя Республика Адыгея продемонстрировала более высокие темпы в относительном выражении: показатель составил 1,2 кв. м на человека, что обеспечило региону седьмую позицию в рейтинге. Общий объем ввода жилья здесь достиг 467 тыс. кв. м, увеличившись на 6,2% год к году.

Лидерами списка стали Ленинградская область с результатом 2 кв. м на человека, Тюменская область (1,8 кв. м) и Республика Алтай (1,7 кв. м). Замыкают рейтинг Магаданская область, Чукотский автономный округ и Республика Коми, где показатели не превышают 0,3 кв. м на жителя.

В целом по России в 2025 году было введено 108,1 млн кв. м жилья, что лишь незначительно превышает уровень 2024 года — рост составил 0,4%.

Вячеслав Рыжков