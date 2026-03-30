В Татарстане в 08:17 отменили режим беспилотной опасности. Его ввели в 03:00 по московскому времени, сообщило МЧС России.

В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

В Альметьевске также объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, позже ее отменили.

На этом фоне в аэропортах Бугульмы и Казани вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Теперь ограничения сняты.

Угрозу атаки беспилотников также объявляли в соседней Чувашии.

