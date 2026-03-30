«В западном обществе нет единства»

Решающая неделя: большинство наблюдателей не исключают дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. В регион прибывают наземные подразделения армии США. На стороне Ирана в войну вступили йеменский хуситы. Дональд Трамп грозит НАТО последствиями за пассивную позицию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет наземной операции.

Из всего потока разнообразной, порой полностью противоречивой информации можно выделить слова Марко Рубио о том, что США, вроде бы, все еще ждут вразумительного ответа Ирана на мирный план из 15 пунктов. Госсекретарь при этом подтвердил, что посредником выступает Пакистан. Он выполняет функции почты — через него идет обмен документами. Ранее иранские представители выразили недоверие спецпредставителям Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру как главным переговорщикам и потребовали диалога с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и, собственно, с Марко Рубио.

В Вашингтоне, судя по всему, согласились, что, между прочим, — большая уступка. Можно ли назвать этот процесс полноценными переговорами? Едва ли. Хотя бы потому, что Иран озвучил уже второй по счету список абсолютно неприемлемых условий для заключения мира. При этом ранее Дональд Трамп заявил, что переговоры идут хорошо, поэтому он продлевает ультиматум Тегерану вплоть до 6 апреля. Америка требует разблокировать Ормузский пролив. Если нет, значит, страна останется без электричества.

Боевые действия и без того продолжаются, в регион постепенно подходят американские десантники, и сухопутная операция на сегодня выглядит неизбежной. Между тем СМИ, политики и многочисленные комментаторы наконец расшифровали тактику Дональда Трампа. Общий смысл в том, что публичные заявления 47-го президента США, как правило, не соответствуют тому, что реально происходит. Впрочем, с этим можно поспорить.

Глава Белого дома, с одной стороны, демонстрирует, что войны не хочет, а с другой, не оставляет Ирану выбора, кроме как подчиниться.

С высокой долей вероятности ставка делается на то, чтобы внести раскол в иранское руководство, вычленить договороспособных лидеров и с ними вести диалог. Свидетельство тому — тезис о «прекрасных» контактах с некими хорошими людьми, которые дарят ему подарки в виде прохода танкеров через Ормузский пролив. При этом в западном обществе по-прежнему нет единства. И это можно выделить как главное. Левые и ультраправые здесь выступают как единое целое. Первые видят страшную опасность колониального реванша, вторые переживают за деньги налогоплательщиков и дорогой бензин дома. Европа, по обыкновению, застряла где-то посередине — так и не может выработать единую позицию.

Трамп обещал по окончании кампании жестко разобраться как с предателями демократами, так и с НАТО, что не пришло на помощь в трудную минуту. Однако для этого нужно все-таки как-то закончить войну. Поэтому вернемся к заявлениям Марко Рубио. Глава Госдепа говорит о нескольких неделях, не о месяцах. Иран явно обеспокоен грядущим наземным вторжением, а также перспективой остаться без света, и делает грозные заявления, обещая эскалацию. В войну официально вступили йеменские хуситы. Тегеран явно рассчитывает на помощь левых пацифистов и нерешительность Европы.

К слову, нельзя исключать и расширения антииранской коалиции. Арабские монархии Персидского залива как минимум на словах демонстрируют жесткий настрой в отношении соседа. Можно смело согласиться с тем, что впереди решающая неделя. Однако скорого наступления мира ожидать не стоит. При этом и сюрпризы возможны, опять же, принимая во внимание непредсказуемость Дональда Трампа.

Дмитрий Дризе