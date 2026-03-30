В Тюменской области снизилось количество убийств в 2025 году

По итогам 2025 года в Тюменской области снизилось количество убийств — с 71 до 61, сообщили в прокуратуре региона. В январе-феврале этого года также отмечается положительная динамика — это число сократилось с 15 до девяти относительно того же периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, в 2025 году было зафиксировано 266 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, годом ранее зарегистрировали 305 случаев. В начале 2026 года их количество снизилось с 65 до 32. При этом в целом в 2025 году на территории Тюменской области отмечается рост количества зарегистрированных преступлений на 3,7% — с 23 945 до 24 894.

По итогам совещания межведомственной рабочей группы по вопросам эффективности деятельности правоохранительных органов по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против личности были выработаны дополнительные меры для повышения результативности мероприятий в целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Ирина Пичурина