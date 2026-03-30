Ярославль ждут теплые дни и холодные ночи

В Ярославле на этой неделе дневная температура воздуха будет держаться на уровне плюс 16…17 градусов, ночная может опускаться до минус 2 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В первую половину недели на улице ожидается до плюс 17 градусов днем, по ночам будет холодать до плюс 1…2 градусов. С четверга по субботу дневная температура воздуха зафиксируется на уровне плюс 16 градусов, а ночью возможно похолодание до минус 2 градусов. Воскресенье, 5 апреля, станет самым теплым днем недели: ожидается плюс 18 градусов днем и плюс 3 ночью.

Небольшие кратковременные осадки пройдут в ночь со вторника на среду. Затем дождь начнется в ночь со среды на четверг и сохранится до пятницы включительно, в этот период возможен снег.

Алла Чижова