Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 30 марта

Военно-морская база проведет учения со стрельбами в акватории Новороссийска. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Тренировочные мероприятия НВМБ с применением стрельб будут проводиться с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. В ходе учений дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В период проведения учений в морском порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

