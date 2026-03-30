Cуксунский оптико-механический завод увеличил прибыль

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» поделилось финансовыми результатами за прошлый год. Согласно документу, за отчетный период выручка компании составила 6,22 млрд руб., что немногим меньше показателя предыдущего года (в 2024-м — 6,29 млрд руб.). При этом прибыль общества увеличилась на 5,5%, с 940,2 млн до 992,7 млн руб. Себестоимость продаж снизилась с 3,6 млрд до 3,4 млрд руб. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» учреждено в 1992 году на базе Суксунского завода по производству очковой оптики. Предприятие является разработчиком и производителем более 850 видов средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органов слуха и дыхания. Компанию контролирует гендиректор Иван Колчанов.