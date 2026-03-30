В Каргапольском округе перекрыли движение по дороге из-за разлива вод

Из-за разлива реки Миасс в Каргапольском округе временно введен запрет на движение по участку дороги Долговское — Жарникова. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

Талыми водами подтопило проезжую часть и мост через Миасс. Участок ограничения — 1+550 км дороги. На подъездах к нему установлены дорожные знаки и ограждающие устройства. Движение временно запрещено для всех видов транспорта, кроме специальных служб.

Виталина Ярховска