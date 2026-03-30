В поселке Октябрьский вскрыли дорогу для прохождения паводка

После подъема уровня воды в реке Синташта у поселка Октябрьский вскрыли дорожное полотно для прохождения паводковых вод. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

После таяния снега в населенном пункте вскрыли участок дороги шириной 6 м и длиной 10 м. Угрозы подтопления домов нет. Путей объезда в селе нет, поэтому доставлять местных жителей будут спасатели на лодках.

«Данная ситуация имеет циклический характер, повторяется ежегодно в период таяния снега», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Население о перекрытии оповестили.

Виталина Ярховска