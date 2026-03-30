В Оренбуржье на время прохождения паводка закрыты мосты и дороги в 20 муниципальных образованиях

В Оренбургской области закрыты для движения транспортных средств мостовые сооружения и автомобильные дороги в 20 муниципальных образованиях из-за прохождения паводка. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Илекском районе закрыт мост через р. Урал на км 8+600 а/д Подъезд к с. Нижнеозерное от а/д А-305. В Кваркенском районе перекрыт мост через р. Урал на км 14+740 а/д Уральское — Уртазым. Также закрыты для движения три участка дорог из-за перелива: Подъезд к с. Болотовск км 7+500 — км 7+540, Подъезд к п. Красный Огородник км 5+700 — км 5+800 на автодороге Кваркено — Зеленодольск и участок дороги Андрианополь — Безымянный км 1+600-км 1+800.

В Октябрьском районе движение запрещено по мостам через р. Салмыш на км 0+643 а/д Буланово — Ильинка и на км 13+702 автомобильной дороги Октябрьское — Комиссарово. В Новосергиевском районе движение запрещено по мосту через р. Кинделька на км 2+900 а/д Кулагино — Дедово и на участке дороги Подъезд к с. Новоахмерово от а/д Подъезд к с. Судьбодаровка км 1+ 520 — км 1+740.

Также закрыты мосты и участки дорог в Первомайском, Домбаровском, Переволоцком, Александровском, Ташлинском, Красногвардейском, Бузулукском, Новоорском, Матвеевском, Асекеевском, Адамовском районах, в Сорочинском, Соль-Илецком муниципальных округах.

Руфия Кутляева