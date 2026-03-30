Часть абонентов спутникового ТВ Сибири остается без связи с начала марта

В 13 регионах Сибири и Дальнего Востока продолжаются проблемы с подачей сигнала в связи с потерей спутника «Экспресс-АТ1» в начале марта этого года. В обращении организации «Честный промышленник» (межрегиональная общественная организация из Санкт-Петербурга) к 28 депутатам Госдумы говорится, что «вещание для миллионов граждан не возобновлено по причине отсутствия резервных источников в виде дополнительных спутников», пишет «Ъ».

Авторы обращения в том числе указывают, что многие абоненты «в силу географических и технологических условий не имеют доступа к другим источникам телевидения и, как следствие, возможности получения актуальной информации». В основном без ТВ остались жители Алтайского и Красноярского краев, а также Омской области.

Собеседник «Ъ» на космическом рынке отмечает, что без телевидения остались от 300 тыс. до 500 тыс. человек. По его словам, в новейшей истории России подобных аварий ранее не происходило. Инцидент с телекоммуникационным спутником «Экспресс-АТ1» произошел 4 марта. По предварительной версии, возник отказ системы электропитания. Восстановить телевещание планируется «за счет перегона» спутника «Экспресс-АТ2», пояснили в ФГУП «Космическая связь». Аппарат использовался несколькими отечественными операторами, в числе которых «Триколор», «НТВ-Плюс» и «Русский мир».

Александра Стрелкова