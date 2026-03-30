В Сочи 30 марта проведут учебные стрельбы в акватории порта

В Сочи 30 марта в акватории морского порта запланировано проведение учебных стрельб. Мероприятия пройдут в течение дня — с 09:00 до 23:00. Предварительно в 08:50 будет организовано речевое оповещение населения о начале учений, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и учитывать данную информацию при планировании пребывания в районе порта. Отмечается, что подобные мероприятия носят плановый характер и направлены на отработку действий военных подразделений.

Власти подчеркивают, что проведение учебных стрельб является частью обеспечения безопасности и подготовки сил к возможным внештатным ситуациям.

На фоне учений также сообщается, что в ночь на 30 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов, включая Краснодарский край и акваторию Азовского моря.

По информации Минобороны РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Крымом и Азовским морем.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и РЭБ, а также сведений о местонахождении военных и объектов критической инфраструктуры. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик