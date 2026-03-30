В Саткинском районе завели дело после аварии с микроавтобусом и пострадавшими

Следственный отдел по Сатке СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Причиной стала авария с микроавтобусом, в которой водитель погиб, несколько пассажиров пострадали, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным ГУ МВД России по региону, утром 29 марта 50-летний водитель микроавтобуса Ford Transit двигался по дороге М5 «Урал». При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречную полосу в разрешенном месте, автомобиль столкнулся с грузовиком Dongfeng с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель общественного транспорта погиб на месте. Его пассажиры 18, 22 и 58 лет получили различные травмы, их госпитализировали.

Рейсовый автобус следовал по маршруту из села Ярославка Республики Башкортостан в Златоуст. В момент аварии в салоне находились три пассажира.

Следователи истребовали документацию, касающуюся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Виталина Ярховска