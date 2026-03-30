В Ростове уборщица завода получила тяжелую травму от машины для фарша

В Ростове-на-Дону в январе 2026 года уборщица мясоперерабатывающего предприятия получила тяжелую травму руки, когда машина для фарша неожиданно включилась во время очистки аппарата, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по Ростовской области.

Причиной несчастного случая стала неосторожность женщины и нарушение базовых правил безопасности при работе с оборудованием. По факту происшествия было проведено расследование, по итогам которого инспекция признала инцидент связанным с производством и пообещала составить официальный акт о несчастном случае.

Суть инцидента, как следует из сообщений властей, такова: 54летняя уборщица выполняла стандартную процедуру санитарной обработки фаршенаполнительной машины на одном из предприятий донской столицы. В момент, когда женщина находилась у агрегата, ее нога задела пусковой рычаг, который не был надежно зафиксирован или должным образом изолирован. Вакуумный шприц аппарата мгновенно включился, и механизм захватил руку сотрудницы, причинив серьезные повреждения тканей. Машина на момент мойки не была полностью отключена от сети, что резко повысило риск подобного развития событий.

По данным Ростовской областной трудовой инспекции, тяжелый несчастный случай произошел в конце января, однако официальное расследование комиссии завершилось только в конце марта 2026 года. Комиссия установила, что пострадавшая находилась на производстве в рабочее время, выполняла обязанности по уборке оборудования, что прямо связано с ее трудовой функцией. Так инспекция квалифицировала инцидент как несчастный случай на производстве, а не как бытовое происшествие. В ведомстве напомнили, что по закону подобные случаи должны расследоваться в течение 15 календарных дней, если речь идёт о тяжелой травме, а при нарушении сроков работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

Компания-работодатель сейчас может столкнуться с санкциями со стороны надзорных органов. В подобных ситуациях инспекция труда может выявить сразу несколько нарушений: отсутствие надежной блокировки пусковых механизмов во время технического обслуживания, неудовлетворительный инструктаж персонала по охране труда, а также возможное игнорирование требований по оснащению оборудования защитными устройствами. В других инцидентах на предприятиях Ростовской области местные инспекторы уже выносили предписания и привлекали руководителей к административной ответственности за нарушения, включая крупные штрафы.

Станислав Маслаков