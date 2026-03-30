За ночь над территорией РФ обнаружили 102 дрона, из них 60 - над Ростовской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 30 марта отразили массированную атаку украинских беспилотников на южные и центральные регионы России. Минобороны РФ опубликовало сводку утром 30 марта 2026 года.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным ведомства, расчеты перехватили и уничтожили 102 БПЛА самолетного типа над Ростовской и Белгородской, Курской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также акваторией Азовского моря. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел экстренный брифинг и уточнил, что над Доном сбили более 60 дронов — в Таганроге и шести районах: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском и Шолоховском.

В Таганроге атака привела к самым тяжелым последствиям: один мужчина погиб на месте, еще семеро пострадали, в том числе от обломков и осколков. Обломки сбитых БПЛА повредили 12 многоквартирных домов — жильцов одного из них полностью эвакуировали из-за угрозы обрушения, 27 частных домов и 10 автомобилей, а также три предприятия. Спасатели ликвидируют возгорания и разбирают завалы в семи муниципалитетах области, МЧС развернуло пункты временного размещения для 150 человек. Юрий Слюсарь посетил город утром и распорядился ускорить выплаты пострадавшим — по 10 тыс. руб. единовременно и до 50 тыс. руб. на частичное возмещение ущерба.

В Краснодаре один беспилотник прорвался к Прикубанскому округу и повредил остекление квартир в многоэтажке — три жителя получили легкие травмы, включая двоих детей, их оказали помощь на месте без госпитализации. Власти Краснодарского края зафиксировали 24 сбитых дрона над регионом, остальные нейтрализовали над морем.

Александр Иванов

