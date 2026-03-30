На майские праздники назначат дополнительные поезда из Челябинска в столицы

На выходные и праздничные дни в мае будут назначены дополнительные поезда из Челябинска в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Поезд № 288/287 Челябинск — Москва будет отправляться из Южного Урала 28 апреля, 2, 6, 10 мая, обратно из столицы — 30 апреля, 4, 8, 12 мая. Кроме того, запланирован поезд №240/239 Челябинск — Санкт-Петербург в рамках патриотического тура для школьников. Он отправится из Челябинска в 12:00 29 апреля, возвращение в столицу Южного Урала будет в 21:40 5 мая. За три дня учащиеся осмотрят город-крепость Кронштадт и узнают об истории становления российского флота на Балтике. Также они посетят монумент героическим защитникам Ленинграда, киностудию «Ленфильм», осмотрят дворцы и фонтаны Петергофа и прогуляются по Петропавловской крепости.

Виталина Ярховска