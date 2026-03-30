Экспертиза дублера Змиевского проезда в Ростове-на-Дону ожидается к осени 2026 года

Администрация Ростова-на-Дону направила на госэкспертизу документацию по дублеру Змиевского проезда и ждет положительного заключения в III квартале 2026 года, пишет РБК Ростов.

Проектная организация подготовила материалы для ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». После одобрения город обратится в министерство транспорта Ростовской области за финансированием из регионального бюджета с софинансированием из городской казны.

Власти утвердили планировку и межевание участка от ул. Доватора до ул. Зоологической 11 февраля 2026 года на площади 21,46 га — почти вдвое больше первоначальных 11,4 га. Новая четырехполосная магистраль протянется на 1,4 км, свяжет Октябрьский, Советский, Железнодорожный и Ленинский районы с выходом на ул. Таганрогскую. Дублер примыкает к трассе Р-280 «Новороссия» и в перспективе интегрируется с Западной хордой; прогноз трафика — 59–69,3 тыс. автомобилей в сутки в ближайшие 20 лет.

Строительство затронет сети: реконструируют ливневку, наружное освещение, газопровод и водопровод. Стоимость этих работ власти определят после утверждения объемов и внесут в смету. Ранее на проект выделили 40 млн руб., однако в апреле 2025 года он провалил госэкспертизу по нераскрытым причинам.

В феврале 2026 года администрация доработала проект и утвердила его заново. Еще в 2022 году ООО «Транс-инжиниринг» выиграло тендер на проектирование, а весной 2025-го проект обсудили на общественных слушаниях.

Дублер разгрузит Змиевский проезд и усилит транспортные связи районов, но задержки с экспертизой отодвигают строительство. Город рассчитывает запустить работы после III квартала 2026 года.

