На КМВ завершен капремонт трех домов за 12,4 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта завершил масштабные работы в трех многоквартирных домах региона Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба фонда.

Общая стоимость проекта превысила 12,4 млн руб. Подрядчики обновили кровлю, инженерные сети и фасад, что напрямую влияет на долговечность зданий и комфорт жителей.

В Железноводске специалисты отремонтировали шатровую кровлю дома 1979 года постройки на улице Энгельса, 64. Они восстановили точную геометрию конструкции и усилили изоляцию, чтобы предотвратить проникновение влаги и разрушение перекрытий. Ранее, в 1986 году, кровля уже проходила капитальный ремонт с использованием шиферного покрытия и керамзитового утепления, но время потребовало новых вложений.

В Ессентуках рабочие заменили внутридомовую систему электроснабжения в доме 1966 года на улице Октябрьская, 465. Устаревшие сети не справлялись с современными нагрузками, что повышало риск коротких замыканий и отключений. Новая проводка, электрощиты и автоматика вернули объект в нормативное состояние, минимизировав аварийные риски.

В поселке Нежинский Предгорного округа, в трехэтажном доме 1970 года по адресу Нежинский, 1, подрядчики полностью обновили фасад. Они очистили стены, заинъектировали трещины, нанесли штукатурку, грунтовку и покраску, а также отремонтировали входные группы и окна в местах общего пользования. Фасад теперь надежно защищает конструкции от влаги и перепадов температур, снижая теплопотери и продлевая срок службы здания.

Фонд координирует работы в рамках региональной программы, которая охватывает 9289 домов общей площадью 27,6 млн кв. м. Каждый объект фонд рассматривает как часть единой жилой среды, качество которой формирует облик Ставрополья.

Эта инициатива стала частью второго цикла эксплуатации советских построек, адаптируя их к сегодняшним стандартам. Регион активно реализует капремонт: в 2025 году завершили проекты в Предгорном округе на 9 млн руб., включая крыши в станице Ессентукской, а в КМВ обновили электросети в нескольких домах на 6,6 млн руб.

