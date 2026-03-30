В Удмуртии отремонтировали дорожный участок федтрассы Юськи—Совхозный
Аварийные ямы на участке федтрассы Юськи—Совхозный устранили в Удмуртии. Об этом сообщил в Telegram председатель правительства региона Роман Ефимов.
Фрагмент видео
Фото: Роман Ефимов, Telegram
«Понятно, погода способствует появлению новых ям — их подрядчик также будет делать по мере необходимости»,— отметил премьер-министр.
Ямочный ремонт продолжается и на других участках федеральной дороги — в районе Черемушек на подъезде к Можге. На обоих отрезках в конце апреля начнется капремонт. Кроме того, с 1 апреля трассу начнут очищать от накопившегося зимнего мусора.