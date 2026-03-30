Ижевский радиозавод создал макет российского спутника нового поколения

Ижевский радиозавод совместно с «Газпром СПКА» и Московским авиационным институтом (МАИ) изготовил макет радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе МАИ Андрея Иванова.

«Макет предназначен для дистанционного зондирования Земли в условиях облачности и плохой видимости»,— рассказал господин Иванов.

Разработка ведется в рамках проекта «Бесшовная операционная среда». Его цель — объединить космические системы и сервисы с беспилотными технологиями, обеспечив их взаимодействие через единые протоколы связи и обмена информацией.

По словам Андрея Иванова, конечный пользователь сможет получить данные с космического аппарата, беспилотника или сразу из нескольких источников. Обработка информации будет проводиться с использованием специализированного программного обеспечения, в том числе на базе искусственного интеллекта.