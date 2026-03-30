Челябинская область поднялась в рейтинге регионов по строительству жилья

Ввод жилья на одного жителя в Челябинской области в 2025 году составил 0,6 кв. м общей площади жилья. В рейтинге регионов «РИА Новости» субъект занял 47-е место.

За год область поднялась в списке на пять позиций. Общий объем введенного жилья в регионе в 2025 году вышел на уровень 2,1 млн кв. м, что на 4,3% больше показателя 2024-го.

Лидерами рейтинга стали Ленинградская (ввод жилья на одного человека — 2,1 кв. м) и Тюменская (1,8 кв. м) области, а также Республика Алтай (1,8 кв. м). Последние места в списке заняли Магаданская (0,1 кв. м) и Мурманская (0,2 кв. м) области, а также Чукотский автономный округ (0,3 кв. м).

Виталина Ярховска