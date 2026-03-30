Глава СКР поставил на контроль дело о гибели гимнастки в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета РФ потребовал отчет о расследовании гибели гимнастки в Магнитогорске. Ее родственники не согласны с результатами разбирательств, сообщает пресс-служба СК России.

Несчастный случай произошел в мае 2025 года. Следствие сообщало, что сотрудники цирка допустили 22-летнюю акробатку без страховки и поддержки выполнять трюк на аттракционе «Колесо смелости». В результате она сорвалась и упала на арену с высоту четырех метров. От полученных травм гимнастка погибла в машине скорой помощи. Артистка была участницей челябинской акробатической группы Fox. Тогда управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Родственники погибшей в программе на федеральном телевидении выразили несогласие с результатами расследования. По их мнению, не всех виновных в произошедшем лиц привлекли к уголовной ответственности.

Ранее Александр Бастрыкин уже требовал доклад по ситуации. Отчет в Москву представит руководитель регионального управления СК РФ Андрей Щукин.

Ольга Воробьева