Абсолютный контроль: комплексная тормозная система EXEED EXLANTIX ET И ES

Развитие технологий безопасности является одним из стратегических направлений бренда EXEED. В гибридных моделях EXEED EXLANTIX ET и ES этот подход воплощен в том числе в интегрированной тормозной системе, где механические компоненты, электронное управление и ассистенты водителя работают как единое целое. Разработанная в результате многолетних тестирований, эта система выводит стандарты безопасности, управляемости и комфорта на принципиально новый уровень.

Ключевым элементом тормозной системы являются 6-поршневые двусоставные вентилируемые суппорты на передней оси, характерные для динамичных спортивных автомобилей. Эта технология позволяет увеличить эффективность замедления благодаря более точной регулировке усилия на педали и оптимальному распределению тормозных усилий на колесах, что обеспечивает водителю максимальный контроль как в городских условиях, так и на трассе.

Высокая механическая эффективность дополняется интеллектуальной системой управления. Интегрированная в EXEED EXLANTIX ET и ES интеллектуальная тормозная система демонстрирует впечатляющие результаты: при движении на скорости 100 км/ч тормозной путь составляет менее 35 м. Существенный вклад в устойчивость EXEED EXLANTIX ET и EXEED EXLANTIX ES Sport также вносит система CDC (активно управляемые амортизаторы), которая подавляет поперечные крены автомобиля при торможении, повышая устойчивость, и тем самым сокращает дистанцию торможения. Это особенно критично при экстренных остановках, когда каждый сантиметр имеет значение.

Следующим элементом комплексной архитектуры выступает система Brake by Wire, также пришедшая из автогонок. Она позволяет с высочайшей точностью распределить тормозные усилия на каждое колесо в реальном времени. Эта технология обеспечивает безупречную координацию при работе с системой HDC (помощь при спуске с горы) и идеальный баланс между передними и задними тормозами.

Тормозные диски наделены инновационным NFC-составом, который обеспечивает защиту от ржавчины даже при длительном простое или в дождливый период. Износостойкий материал тормозных дисков устойчив к перегреву при интенсивном торможении и гарантирует плавное и предсказуемое замедление. Это особенно важно для российского климата, где влажность и температурные перепады создают сложные условия для металлических компонентов.

Тормозная система линейки EXLANTIX полностью интегрирована с передовыми ADAS-ассистентами водителя. При движении задним ходом и обнаружении движущихся препятствий или при риске фронтального столкновения она обеспечивает автоматическое торможение. Эти технологии работают в комплексе для максимальной надежности и эффективности, обеспечивая водителю абсолютную уверенность в каждой поездке.

EXEED EXLANTIX ET и ES также оснащены системой рекуперации энергии с настраиваемой интенсивностью. Энергия торможения преобразуется в электрическую энергию для тяговой батареи, что повышает эффективность и увеличивает запас хода гибридных моделей. А однопедальный режим позволяет водителям тормозить в городских условиях исключительно за счет электродвигателей, восстанавливая энергию и сохраняя тормозные колодки.

«Современные гибридные автомобили довольно тяжелые, и для их остановки требуется немало усилий. Именно поэтому в моделях линейки EXEED EXLANTIX за безопасное, плавное и эффективное замедление отвечает целый комплекс инженерных и интеллектуальных решений. Несомненно, это наш повод для гордости, ведь далеко не все модели, представленные в этом сегменте, обладают подобными преимуществами», – рассказал Евгений Фомиченко, старший менеджер по продукту EXEED.

Полноразмерный гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET и гибридное четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES продолжают устанавливать стандарты в премиальном сегменте и уже получили признание экспертов и российских автолюбителей, завоевав ряд престижных наград. Автомобили демонстрируют впечатляющую динамику: разгон 0–100 км/ч за 4,8 и 4,6 секунды соответственно. Модели полностью адаптированы к российским условиям и сочетают динамику, технологичность и продуманный уровень комфорта.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда. Выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне. Оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаунж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, в котором можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

