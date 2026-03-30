Над Крымом, Кубанью и еще несколькими регионами сбили более 100 БПЛА за ночь

В ночь на понедельник, 30 марта, силы ПВО сбили 102 БПЛА над регионами РФ. В том числе атакованы были Краснодарский край и Крым, также дроны перехватили над Азовским морем, передает оперштаб Кубани со ссылкой на данные Минобороны России.

Средства ПВО также перехватили украинские беспилотники над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Ранее стало известно, что в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА пострадали три человека. Это произошло ночью. Упавший в Прикубанском округе беспилотник повредил остекление в нескольких квартирах. Травмы получили двое детей и один взрослый.

