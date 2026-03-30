В Челябинске из-за паводка закрыли движение под мостом у ТРК «Родник»

Под мостом на улице Северо-Крымская в Челябинске временно закрыли движение для автомобилей. Решение принято из-за подъема уровня реки Миасс на фоне паводка, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение закрыли 29 марта. Ограничения снимут после стабилизации ситуации с паводком. Жителям Челябинска рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

ОБНОВЛЕНО В 11:40. Также закрыли движение под мостом на улице Университетская Набережная.

Ольга Воробьева