Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске из-за паводка закрыли движение под мостом у ТРК «Родник»

Под мостом на улице Северо-Крымская в Челябинске временно закрыли движение для автомобилей. Решение принято из-за подъема уровня реки Миасс на фоне паводка, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение закрыли 29 марта. Ограничения снимут после стабилизации ситуации с паводком. Жителям Челябинска рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

ОБНОВЛЕНО В 11:40. Также закрыли движение под мостом на улице Университетская Набережная.

Ольга Воробьева

