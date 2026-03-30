Четверть автовладельцев в Новосибирске тратят на машину более 20% зарплаты

Почти четверть (24%) автовладельцев Новосибирской области тратят на содержание машины более 20% зарплаты каждый месяц. Таковы результаты опроса автомобильного сайта «Дром». Каждый третий опрошенный сказал, что его расходы на обслуживание машины составляют от 10% до 20% ежемесячного дохода. И 43% отметили, что тратят менее 10% дохода.

«В расходы входят затраты на топливо, запчасти, страховку и другие пункты обслуживания машины»,— конкретизировали в «Дроме».

Многие участники опроса отметили, что при любых расходах своя машина выгоднее общественного транспорта, особенно для семей.

