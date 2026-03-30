Чистый убыток челябинского «Керамакса» вырос в 99 раз

В 2025 году чистый убыток ООО «Керамакс» составил 395,8 млн руб. Это в 99,4 раза больше, чем в 2024-м, следует из отчета о финансовых результатах компании в «СПАРК-Интерфакс».

Выручка производителя сварочной продукции за прошлый год превысила 846,2 млн руб. За год показатель упал в 1,5 раза, или на 429,9 млн руб. И если в 2024 году организация получила прибыль от продаж 170,1 млн руб., то в 2025-м — убыток от продаж в размере 21,5 млн руб.

ООО «Керамакс» зарегистрировано в Челябинске в 2018 году. Владельцем компании указано ООО «Минерон» (Москва), генеральным директором — Андрей Трофимов.

В начале марта межрегиональная инспекция ФНС №4 по Башкирии подала заявление в арбитражный суд Челябинской области о признании «Керамакса» банкротом из-за задолженности на сумму 35,47 млн руб. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 22 апреля.

