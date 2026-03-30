В ДТП в Туринском районе погибли три человека

В результате ДТП на 12 км дороги Туринск — Урусово — Благовещенское — Кондрахино погибли три человека, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел вечером 30 марта в Туринском районе.

По предварительным данным, водитель Renault Logan при прохождении затяжного поворота не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ с полуприцепом, который вез древесину. Легковой автомобиль получил лобовой удар. Из-за несовместимых с жизнью травм в нем погибли водитель и два пассажира.

Проезд на участке был временно ограничен в обе стороны. Проводится расследование по установлению всех обстоятельств аварии.

Ирина Пичурина