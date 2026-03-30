К «Трактору» применили культуру отмены

В матче, во многом решающем для исхода всей серии, игрокам «Трактора» пришлось бороться с соперниками из казанского «Ак Барса», судьями и даже с собственным тренером. В итоге груз оказался слишком тяжел, и челябинцы уступили во втором овертайме. Казанская команда в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина.

В таких сериях равных, в общем-то, команд, как «Трактор» и «Ак Барс», место проведения очередного матча в серии почти не играет роли. Обе дружины обладают достаточным количеством квалифицированных мастеров своего дела, и способны обыграть любого. И то, что «Трактор» уступил в первых двух играх в Казани, не имело значения – в третьей игре серии челябинцы успешно сократили отставание.

Четвертая игра в таких раскладах – почти всегда определяющая. Потому что либо в случае победы «Трактора» в серии наступает ничья 2:2, либо казанцы уходят в отрыв 3:1 и имеют все шансы решить исход серии уже в следующей, домашней встрече. И случаев, когда с 1:3 кто-то отыгрывается и побеждает в серии, не так у много.

«Трактор» начал игру удачно – уже на третьей минуте Джошуа Ливо реализовал большинство. Сработала одна из немногих удачных идей наставника челябинцев Евгения Корешкова, объединившего в спецбригаду сразу пять форвардов.

Впрочем, «Ак Барс», игравший в своей традиционной манере – «автобус» сзади плюс вязкая, тягучая игра с упором на силовую борьбу на «пятачке» – не растерялся, и скоро сравнял счет. Дмитрий Яшкин, как бы его не били у ворот «Трактора», и корпус вовремя поставил, и руками быстрее орудовал. К тому же защитник челябинцев Логан Дэй не отличается габаритами и силовая борьба против мощных форвардов соперника не относится к числу его игровых достоинств – 1:1.

А вскоре подопечные Анвара Гатиятулина вышли вперед – на этот раз отличился Артем Галимов. И снова с «пятачка», после отскока шайбы от еще одного не самого крупного защитника «Трактора» Сергея Телегина. При этом почти двухметрового центрфорварда челябинцев Александра Кадейкина на своем месте у своих ворот не оказалось - 1:2.

«Трактор» сравнял счет во втором периоде – вновь выручило такое важное в этой серии большинство и спецбригада – Джиошвили смог затолкать шайбу в ворота Арефьева – 2:2.

В какой-то момент обе команды вдруг заиграли в открытый и обоюдоострый хоккей, явно стремясь решить свои проблемы у чужих ворот. И это была скорее игра «Трактора». Сергей Телегин на седьмой минуте третьего периода подключился к атаке и отправил шайбу в ворота казанцев.

И вот тут включился еще один фактор, играющий заметную роль в этой серии. Судьи отменили взятие ворот, увидев у кого-то из «Трактора» высоко поднятую клюшку.

2:2 и овертайм. Второй в серии. Который начался с удаления Михаила Рольгизера, которое «Трактор» смог выдержать. А потом случилось удаление у «Ак Барса». И – гол «Трактора». Но судьи во второй раз отменили взятие ворот, на этот раз усмотрев блокировку вратаря.

Справедливости ради, чуть позже судьи не засчитали и гол казанцев. Но там слишком очевидно было то, что Дмитрий Николаев каким-то чудом не дал шайбе пересечь линию ворот.

Игра ушла во второй овертайм. Было заметно, что обе команды сильно устали, и руки-ноги переставали слушаться игроков даже в простых ситуациях.

И здесь сказалась более системная игра «Ак Барса». Казанские хоккеисты старались дорожить шайбой и экономить силы, не тратя их на пустую толкотню в углах. «Трактор» же, располагая шикарным набором мастеров в нападении, волей тренерского штаба почему-то окончательно сбился на забросы при входе в зону соперника, чем вынуждал своих нападающих сначала тратить последние силы на ускорение, а потом – на борьбу за шайбу, зачастую уже безрезультатную. Сил вернуться назад и бороться на своем пятачке уже не было.

В итоге очередное добивание Ильи Сафонова с пятачка «Трактора» на 92-й минуте матча – и 3:2. Победа «Ак Барса» и 3:1 в пользу казанцев в серии. Которая может закончиться уже во вторник в столице республики Татарстан.

Дмитрий Моргулес