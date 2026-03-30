Гурманские будни
Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»
Красота по-итальянски
В Хамовниках открылся филиал популярного итальянского ресторана Loro, который занял два этажа в элитном жилом комплексе. Ресторан получил роскошный интерьер от Евгении Ужеговой. На первый взгляд он вполне мог бы войти в число премиальных заведений, где за стиль приходится платить втройне, но по меркам соседних итальянских старожилов цены здесь чуть более сдержанные. Сервис четко выстроенный, меню обширное и продуманное, а отдельные позиции явно адресованы публике, привыкшей к премиальному уровню Хамовников.
Парадная лестница связывает два настроения: динамику первого этажа с контактным баром, открытой кухней и скрытой приватной комнатой и более камерную атмосферу верхнего уровня. Идея — вневременность без музейной пыли. В пространстве — культовые стулья Gebruder Thonet Vienna, находящиеся вне модных трендов, и стилизованные тюльпаны Loro в панно и витражах дверей, отсылающие к розам Чарльза Макинтоша из шотландского Hill House. Дополнительные акценты — живопись Георгия Тотибадзе, Бориса Чайки, Дарьи Семеновой и Полины Майер. Все живописные работы имеют художественную ценность. Меню во многом перекликается с картой Loro на Большой Никитской, однако бренд-шеф Николай Вовчинский аккуратно ввел и новые позиции. Среди них — крестьянская итальянская закуска: сардины на тонко нарезанных томатах в оливковом масле высокого качества, густом, тягучем, с деликатной горчинкой. Закуска удачная, хотя к ней не помешало бы добавить еще ломтик хлеба, а сами сардины подобрать чуть крупнее и плотнее (1190 руб.).
В числе холодных блюд: крудо из сибаса, где свежесть рыбы подчеркивают прозрачная томатная вода и каперсы (1950 руб.), карпаччо из артишоков (2200 руб.), а также крупные, упругие листья романо с соусом тоннато и стружкой боттарги (2100 руб.). В горячем разделе появились домашние равиоли с крабом в соусе биск (2350 руб.) и сезонное ризотто со сморчками и трюфелем — ароматное, кремовое, с правильной аль денте текстурой, хотя зерну слегка не хватило упругости в центре (2550 руб.). В мясной карте — две премиальные позиции из помесной вагю: флорентийский стейк и рибай на кости, оба по 2950 руб. за 100 г.
Отдельного внимания заслуживает десертная карта Анны Додоновой. Ромовую бабу вымачивают в банке с ромом и достают при госте, дополняя кремом из бурбонской ванили и цитрусовой цедрой.
Трубецкая улица, дом 10
Ежедневно, с 10:00 до 23:00
Ужин с дегустацией российского вина
3 апреля в Il Ristorante состоится гастрономический ужин с участием шефов Мануэля Пизу и Алексея Беседина. Партнером выступит винодельня «Галицкий и Галицкий». Ее амбассадор Денис Кузнецов проведет дегустацию и представит особенности российских вин, терруара и принципов фудпейринга. Меню выстроено вокруг синергии высокой кухни и вина: от тартаров и морепродуктов до ризотто и мясных блюд, каждое из которых сопровождается тщательно подобранными позициями — от совиньон блан и рислинга до пино нуара и айсвайна. Событие продолжает гастрономическую программу ресторана, ориентированную на интеграцию актуальной кухни и винной культуры.
Шефы Мануэль Пизу и Алексей Беседин
Стоимость участия — 15 тыс. руб. без винного сопровождения, 20 тыс. руб. с дегустацией.
Начало ужина в 19:00
Большая Никитская улица, дом 9
Гастрономия с погружением в историю
2 апреля в Radisson Collection Hotel Moscow, в приватной атмосфере клубного ресторана на 11-м этаже отеля, пройдет ужин «Купеческая Москва». Гостей ждет сет из шести подач, среди которых салат из камчатского краба и оленина от шеф-повара Александра Тинякова, авторские настойки и коктейли от бармена Романа Рылеева. Вечер дополнит лекция гида Марины Крамской о гастрономических пристрастиях столичных купцов XIX века.
Шеф Александр Тиняков
Стоимость участия — 12,5 тыс. руб.
Начало ужина в 19:00
Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 1