Гурманские будни

Красота по-итальянски

В Хамовниках открылся филиал популярного итальянского ресторана Loro, который занял два этажа в элитном жилом комплексе. Ресторан получил роскошный интерьер от Евгении Ужеговой. На первый взгляд он вполне мог бы войти в число премиальных заведений, где за стиль приходится платить втройне, но по меркам соседних итальянских старожилов цены здесь чуть более сдержанные. Сервис четко выстроенный, меню обширное и продуманное, а отдельные позиции явно адресованы публике, привыкшей к премиальному уровню Хамовников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 14

Парадная лестница связывает два настроения: динамику первого этажа с контактным баром, открытой кухней и скрытой приватной комнатой и более камерную атмосферу верхнего уровня. Идея — вневременность без музейной пыли. В пространстве — культовые стулья Gebruder Thonet Vienna, находящиеся вне модных трендов, и стилизованные тюльпаны Loro в панно и витражах дверей, отсылающие к розам Чарльза Макинтоша из шотландского Hill House. Дополнительные акценты — живопись Георгия Тотибадзе, Бориса Чайки, Дарьи Семеновой и Полины Майер. Все живописные работы имеют художественную ценность. Меню во многом перекликается с картой Loro на Большой Никитской, однако бренд-шеф Николай Вовчинский аккуратно ввел и новые позиции. Среди них — крестьянская итальянская закуска: сардины на тонко нарезанных томатах в оливковом масле высокого качества, густом, тягучем, с деликатной горчинкой. Закуска удачная, хотя к ней не помешало бы добавить еще ломтик хлеба, а сами сардины подобрать чуть крупнее и плотнее (1190 руб.).

Домашние сардины, томаты Брускетта, страчателла, черная икра, трюфель Груша, прошутто, рикотта Карпачо из вырезки, каперсы, пармезан Крудо из сибаса, томатная вода, каперсы Лосось, картофельное пюре, кейл Ньокко фритто, антипасто Равиоли с рикоттой и шпинатом, шалфей Салат Романо, тоннато, боттарга

В числе холодных блюд: крудо из сибаса, где свежесть рыбы подчеркивают прозрачная томатная вода и каперсы (1950 руб.), карпаччо из артишоков (2200 руб.), а также крупные, упругие листья романо с соусом тоннато и стружкой боттарги (2100 руб.). В горячем разделе появились домашние равиоли с крабом в соусе биск (2350 руб.) и сезонное ризотто со сморчками и трюфелем — ароматное, кремовое, с правильной аль денте текстурой, хотя зерну слегка не хватило упругости в центре (2550 руб.). В мясной карте — две премиальные позиции из помесной вагю: флорентийский стейк и рибай на кости, оба по 2950 руб. за 100 г.

Отдельного внимания заслуживает десертная карта Анны Додоновой. Ромовую бабу вымачивают в банке с ромом и достают при госте, дополняя кремом из бурбонской ванили и цитрусовой цедрой.

Трубецкая улица, дом 10 Ежедневно, с 10:00 до 23:00

Ужин с дегустацией российского вина

3 апреля в Il Ristorante состоится гастрономический ужин с участием шефов Мануэля Пизу и Алексея Беседина. Партнером выступит винодельня «Галицкий и Галицкий». Ее амбассадор Денис Кузнецов проведет дегустацию и представит особенности российских вин, терруара и принципов фудпейринга. Меню выстроено вокруг синергии высокой кухни и вина: от тартаров и морепродуктов до ризотто и мясных блюд, каждое из которых сопровождается тщательно подобранными позициями — от совиньон блан и рислинга до пино нуара и айсвайна. Событие продолжает гастрономическую программу ресторана, ориентированную на интеграцию актуальной кухни и винной культуры.

Шефы Мануэль Пизу и Алексей Беседин

Стоимость участия — 15 тыс. руб. без винного сопровождения, 20 тыс. руб. с дегустацией. Начало ужина в 19:00 Большая Никитская улица, дом 9

Гастрономия с погружением в историю

2 апреля в Radisson Collection Hotel Moscow, в приватной атмосфере клубного ресторана на 11-м этаже отеля, пройдет ужин «Купеческая Москва». Гостей ждет сет из шести подач, среди которых салат из камчатского краба и оленина от шеф-повара Александра Тинякова, авторские настойки и коктейли от бармена Романа Рылеева. Вечер дополнит лекция гида Марины Крамской о гастрономических пристрастиях столичных купцов XIX века.

Шеф Александр Тиняков

Стоимость участия — 12,5 тыс. руб. Начало ужина в 19:00 Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 1

Ольга Карпова