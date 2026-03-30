Беспилотник повредил окна нескольких квартир в Краснодаре

В Прикубанском округе Краснодара зафиксировано падение БПЛА. Беспилотник повредил остекление в нескольких квартирах многоквартирного дома, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации оперштаба Кубани, в результате падения беспилотника в окнах квартир выбило стекла, повреждения получил один из балконов. Мэр Краснодара заявил, что ущерб также был нанесен одной квартире. На месте обошлось без возгораний.

В настоящее время на участке, где упал беспилотник, работают оперативные и специальные службы. По словам Евгения Наумова, по предварительным данным, пострадавших нет.

София Моисеенко

