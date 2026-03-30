Розенбаум, «Симфоническое КИНО» и «Красная Шапочка» под The Hatters

В Ярославле в период с 30 марта по 5 апреля выступят Александр Иванов и группа «Рондо», группа «Симфоническое КИНО», Александр Розенбаум. Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр исполнит саундтреки из «Гарри Поттера». В день рождения Гоголя будет показан спектакль «Мертвые души», а позже — спектакль в жанре музыкально-театральной клоунады «Красная Шапочка» с музыкой группы The Hatters. Состоится лекция про дуэли и начнется фестиваль современных художников. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Концерты

31 марта в КЗЦ «Миллениум» выступит Александр Иванов со своей группой «Рондо». Поклонники творчества «Рондо» услышат известные песни «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» и многие другие. Начало в 19:00, цена билетов — от 2,5 тыс. руб.

3 апреля в КЗЦ «Миллениум» пройдет концерт группы «Симфоническое КИНО», на котором прозвучат главные композиции группы: «Звезда по имени Солнце», «Спокойная ночь», «Группа крови», «Перемен» и многие другие. В концерте примут участие музыканты группы «Кино»: гитарист Юрий Каспарян, барабанщик Олег Шунцов, а также бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр. Начало в 19:00, билеты от 3,3 тыс. руб.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

3 апреля в Ярославской филармонии выступит московский ансамбль Jazz Guitar Band, созданный под руководством легенды советского джаза, народного артиста России Алексея Кузнецова. Шесть виртуозных гитаристов и мощная ритм-секция исполнят аранжированную музыку с оркестровым размахом. Начало в 18:30, цена билета — от 500 руб.

4 апреля в 17:00 в зале «Классика» Ярославского музея-заповедника состоится концерт «Русская хоровая духовная музыка начала XX века». Программу исполнит муниципальный камерный мужской хор «Ярославль» под управлением Алексея Корнева. Ведущий вечера — композитор, дирижер, хормейстер из Москвы Александр Моргоев. Входной билет стоит 600 руб.

4 апреля в Ярославской филармонии Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Василия Валитова представит программу «Путешествие в Хогвартс». В программе — саундтреки, переносящие в мир Хогвартса, Квиддича и Тайной комнаты. Для усиления атмосферы на заднем фоне покажут отрывки из фильмов о Гарри Поттере. Начало в 18:00, цена билетов — от 1 тыс. руб.

Два дня подряд во Дворце молодежи будут выступать стендап-комики: 4 апреля — Филипп Воронин, 5 апреля — Никита Шевчук. Начало концертов в 19:00 и 18:00 соответственно, цена билетов — от 1,2 тыс. руб. на Воронина и от 1,9 тыс. руб. на Шевчука.

5 апреля в КЗЦ «Миллениум» выступит Александр Розенбаум. Начало в 19:00, цена билетов — от 4 тыс. руб.

Спектакли и шоу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

30 марта в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль Евгения Гришковца «Когда я боюсь» о страхах современного человека. Начало в 19:00, цена билета — от 4 тыс. руб.

1 апреля, в день рождения Николая Гоголя, в областном Доме актера покажут спектакль «Мертвые души». В постановке трое актеров играют весь спектр образов, демонстрируя богатство русской литературы и человеческого характера. Начало в 19:00, цена билета — от 800 руб.

3 апреля в областном Доме актера любительский театр «Луч» представит постановку «Антигона». Спектакль — попытка ответить на вопрос: «Что важнее — жизнь конкретного человека или порядок в государстве?». Две точки зрения, диалог между двумя правдами — Креона и Антигоны. В спектакле поднимается проблема человека, вынужденного выбирать и оставаться верным своему выбору до конца. Начало в 19:00, цена билета — от 600 руб.

Фото: annamuzichenko.ru

4 апреля во Дворце молодежи покажут семейный спектакль в жанре музыкально-театральной клоунады «Красная Шапочка». Знакомая с детства сказка оживет в новой интерпретации. Главная героиня — бесстрашная и артистичная девчонка — хочет быстро доставить гостинцы бабуле. Но на ее пути встречается стильный и добрый неудачник Волк. На этот раз героям предстоит пройти через совершенно новые приключения. Музыку для спектакля создала группа The Hatters. Сценарист и режиссер — Анна Музыченко. Начало в 13:00, цена билета — 600 руб.

Выставки и встречи

4 апреля в областной библиотеке состоится лекция «Дуэли: правда и байки». Реконструктор с 13-летним стажем, преподаватель Исторического общества «N» Сергей Арабов расскажет, почему за дуэли так слабо наказывали и за что стрелялись Грибоедов, Пушкин и Лермонтов. Начало в 15:00, вход свободный.

В Ярославском художественном музее пройдет 12-й фестиваль современных художников «АРТ НОН-СТОП». С 1 по 5 апреля будут представлены работы Николая Пака, живописца и педагога. Уроженец Узбекистана последние 30 лет живет в Ростове Великом. Художник говорит о своем творчестве так: «Мои работы отражают неуловимую связь между жизнью и смертью, человеческим опытом и божественным вдохновением…Мне близок символический реализм, язык притчи, когда нет как таковой портретной схожести, а есть образ личности». Творческая встреча с художником пройдет 4 апреля в 15:00.

Фото: Ярославский художественный музей

В областной библиотеке 1 апреля начнется фестиваль «Ярославская книга». Откроется он творческой встречей с Владимиром Мартышиным, педагогом, военным священником, писателем и поэтом. Она начнется в 17:30. 2 апреля в 18:30 состоится творческий вечер Ильи Карамышева, автора книг «Исключения», «Через зеркало», «Что снится птицам?», «Я здесь живу». С полной программой фестиваля можно познакомиться на сайте областной библиотеки, вход на мероприятия свободный.

Кино

В кинотеатрах вышел мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». В тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. Винсент, Клеопатра, Морис отправляются искать Джинна. Героев озвучивают Дарья Блохина, Снежана Самохина, Роман Курцын и другие.

Также в кино начали показывать фильм «Космическая собака Лида». По сюжету, 13-летний Игорь живет вместе со своей мамой, отчимом и вернувшейся из космоса собакой Лидой, которую мальчику подарил его отец-космонавт. Игорь сбегает из дома, а с помощью собаки встречает себя 40-летнего. Взрослый Игорь сообщает, что через три дня его отец взорвется в ракете на старте, и это пустит под откос всю его жизнь. Оба Игоря и собака отправляются на Байконур, чтобы остановить полет. В ролях Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич и другие.

Недалеко от Ярославля

В Рыбинске 5 апреля в ДК «Вымпел» прозвучит музыка легендарной рок-группы Scorpions. Шоу представит группа Rock Believers, признанная лучшим трибьютом Scorpions на постсоветском пространстве. Вокалист — Евгений Колчин. Музыканты: ударные — Сергей Батраков, гитары — Анатолий Евсеев и Александр Бурлов, бас-гитара — Максим Никулин. Начало в 18:00, цена билета — от 1,3 тыс. руб.

Подготовила Алла Чижова