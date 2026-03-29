Три человека погибли в ДТП на трассе в Кагальницком районе

Три человека, включая ребенка, погибли в результате столкновения трех автомобилей на трассе «Ростов — Ставрополь» в Кагальницком районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. От удара Skoda врезалась в попутную Toyota Camry. В результате аварии водитель Skoda и два пассажира — женщина 38 лет рождения и четырехлетний — скончались на месте до прибытия медиков. Водитель КамАЗа госпитализирован.

Прокуратура начала проверку. По итогам расследования будет принято решение о мерах реагирования.

Константин Соловьев