СКА в шаге от вылета из Кубка Гагарина

Хоккеисты петербургского СКА проиграли четвертый матч стартового раунда Кубка Гагарина ЦСКА 2:4 на своей площадке, и теперь москвичам достаточно для общего успеха в серии одержать всего одну победу. Они ведут с общим счетом 3-1.

Хоккейный матч СКА – ЦСКА. Матч четвертый

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

Было ясно после третьей игры, которую ЦСКА проиграл в Ледовом дворце 0:1, что его тренерский штаб сделает выводы. Уж во всяком случае, с настроем у московских армейцев проблем не будет. И некоторые аналитики, давая прогноз на четвертую дуэль между СКА и ЦСКА, рассуждали так: третий матч москвичи сопернику «подарили», даже их тренер Игорь Никитин сказал после встречи, что ЦСКА сыграл в полную только один период из трех — последний, больше такого не повторится.

Гости из столицы и правда пошли в начале встречи активно на ворота СКА, не ожидая свой момент в засаде, как было в третьей игре, а стараясь его создать. Но армейцы Петербурга были к такому готовы и старались отвечать на атаку соперника своей. Хозяева не растерялись, даже когда на 7-й минуте форвард ЦСКА Прохор Полтапов открыл счет, убежав от соперника и переиграв вратаря Сергея Иванова. Тот не смог продлить свою «сухую» серию в плей-офф, которую начал в предыдущей игре со столичной командой. Петербуржцы сравняли счет на 16-й минуте, когда организовали комбинацию с выводом на дальнюю штангу Марата Хайруллина — тот не смог ее завершить из-за противодействия игрока обороны, и за него это сделал защитник Андрей Педан, приехавший на «пятак». Под сводами Ледового дворца зазвучала песня «Привет, Андрей!». И все были рады, за исключением группы фанатов, которые болели за ЦСКА.

Но в начале второй двадцатиминутки тот же Андрей Педан стал невольным виновником второй пропущенной армейцами Петербурга шайбы. «Невольным» — потому что у него сломалась клюшка, и, стоя у синей линии, он не смог отправить шайбу в зону соперника. В итоге нападающий ЦСКА Денис Гурьянов убежал от всех и переиграл в ближнем бою Иванова. Тот мог выручить свою команду — вратари довольно часто выходят победителями в такого рода буллитах, — но не получилось. Интересно, что все произошло тогда, когда гости отбились, играя в меньшинстве. Это был первый случай удаления в игре. Команды старались играть корректно, не подвергая себя риску. Когда судьи удалили хоккеистов в следующий раз, причем у СКА и у ЦСКА одновременно, москвичи вышли вперед 3:1. Снова гол забил Гурьянов. И снова в быстрой контратаке гостей: он отправил шайбу под дальнюю штангу после передачи партнера.

Во втором периоде игроки ЦСКА были мобильнее и быстрее. К тому же они включились на полную после неудачи в предыдущей игре. И СКА стал проседать. Хотя до второго перерыва отличный шанс сократить разницу в счете был у молодого форварда Игната Лутфуллина. Он выскочил один на один с вратарем ЦСКА Дмитрием Гамзиным, и тот показал, как надо выручить команду, в невообразимом шпагате отбив шайбу. Забей игрок СКА в этом эпизоде, армейцам легче было бы начинать третий период. А так в раздевалку пришлось уйти при счете 3:1 в пользу москвичей.

Мало кто верил, что в третьем периоде петербуржцам удастся перевернуть игру: уж больно ощутимым выглядело преимущество ЦСКА. Однако в начале этого отрезка натиск хозяев площадки достиг цели. Сначала игрок СКА залез на пятачок, но его бросок Гамзин отразил, а вот когда шайбу подхватил защитник СКА Сергей Сапего и вогнал ее в дальнюю «девятку», вратарь ЦСКА был бессилен.

Это был один из самых важных моментов серии. Или СКА, воспользовавшись моментом, переломит ход матча и добьется победы, или ЦСКА выиграет четвертую дуэль и уедет в Москву, имея за плечами комфортный общий счет 3-1. Тем более что судьи спустя несколько минут после гола Сапего удалили защитника СКА Никиту Нестерова за фол против Николая Голдобина. Но, едва армейцы Петербурга собрались реализовать численное преимущество, как арбитры посмотрели «видео» и разглядели на нем нарушение со стороны защитника хозяев Егора Зеленова, который, как выяснилось, нанес удар клюшкой между ног соперника. В итоге игрок СКА получил пять минут штрафа: этот фол карается строже, чем обычные.

Играя в равенстве, соперники шайб не забросили, а потом армейцы Москвы не смогли реализовать преимущество, когда имели в течение трех минут на игрока больше. Как только составы уравнялись, их снова спас вратарь Гамзин, отразивший бросок Рокко Гримальди с близкого расстояния. И после этого игра выкатилась в решающую стадию, когда СКА надо было сравнять счет, а гостям — или удержать его, или увеличить. К сожалению для поклонников петербургской команды, спасти игру ей не удалось. Более того, хозяева пропустили четвертую шайбу, когда их тренеры поменяли голкипера на шестого полевого игрока и ворота остались незащищенным. Автором гола ЦСКА стал форвард Виталий Абрамов.

После матча Игорь Ларионов, тренер СКА, сказал, что его команда проиграла из-за ошибок игроков и «несчастного случая», когда сломалась клюшка у Педана. И пообещал вернуть серию в Петербург, для чего надо выиграть пятый матч, который пройдет в Москве 31 марта. Если в нем возьмет верх ЦСКА, противостояние команд завершится. Более вероятным кажется второй сценарий.

Кирилл Легков