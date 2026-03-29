Главные новости за 23–29 марта. Ростов-на-Дону и область

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению суда, арест будет действовать до 23 июня.

В 2026 году пострадавшим от атак БПЛА жителям Ростовской области выплачено более 5,1 млн руб. Компенсации получил 291 человек. В 2025 году оказана финансовая помощь более 3,3 тыс. человек, пострадавшим от атак беспилотников, на общую сумму 67,6 млн руб.

Рентабельность сельхозпредприятий Ростовской области в 2025 году ушла в отрицательную зону — до минус 6,8%. Региональный минсельхоз в своем отчете зафиксировал этот показатель. По данным 2024 года, этот показатель держался на 9,8%, а в 2023-м достигал 17,9%.

Объем рынка рекламы в Ростове-на-Дону достиг 1,7 млрд руб. в 2025 году, что на 15% больше, чем в 2024 году. Это самый высокий темп роста среди региональных рынков рекламы в РФ.

Госкорпорация «Росатом» прокомментировала выбор площадки для строительства Южной АЭС, заявив, что Новочеркасск не является окончательно утвержденной территорией для проекта. Уточняется, что строительство будет вестись в Ростовской области.

Верховный суд России отказался прекратить уголовное преследование бывшего мирового судьи Советского района Ростова-на-Дону Эльмиры Пономаревой. По данным следствия, подозреваемая, работая помощником судьи, обратилась к председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой с просьбой помочь в получении должности мирового судьи.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил, что субсидия на федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вырастет до 100 млн руб. в 2027 году — это на 43% больше запланированных ранее объемов.