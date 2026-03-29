Главные новости за неделю 23–29 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В доме на улице Корчагина, 14 в Севастополе произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. В результате происшествия погибли два местных жителя.

Центральный районный суд Сочи на два месяца заключил под стражу заместителя главы города Евгения Горобца. Чиновник фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении должностными полномочиями.

Сборная России по футболу одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе, на котором заявил, что пляжи Анапы планируют открыть для отдыха к 1 июня 2026 года.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов останется под стражей до 17 мая 2026 года.

В восьми городах и районах Крыма в 2026 году заменят почти 100 км сетей водоснабжения и водоотведения за 1,274 млрд руб. — в два раза больше по объему работ, чем в 2025 году.

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев задержан по делу о превышении должностных полномочий. Дело связано с передачей в аренду объектов государственной недвижимости в Сочи без проведения конкурсных процедур.

В зимний период в Краснодарском крае произошло 1434 возгорания, это на 5,6% меньше, чем в прошлый зимний период. По данным ведомства, всего в 2025 году на территории Краснодарского края было зафиксировано более 9,3 тыс. пожаров, в которых погибли 187 человек, шесть из них были несовершеннолетними.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицией предотвратили попытку террористического акта на территории учебной базы Краснодарского университета МВД в Новороссийске.

Медианная предлагаемая заработная плата в Краснодарском крае в феврале 2026 года составила 75,4 тыс. руб., увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.