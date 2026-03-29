В Ботлихском районе Дагестана открыли временный проход на трассе после схода лавины

В Ботлихском районе Дагестана на трассе «граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» обеспечили временный проход. Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».

Фото: пресс-служба «Дагестанавтодор»

Расчистка касается участка с 5-го по 20-й километр. Работы на дороге до расширения до полной ширины проезжей части продолжаются. Для этого задействованы автогрейдер, фронтальный погрузчик и коммунальная дорожная машина.

Несмотря на частичную расчистку, трасса остается закрытой для движения автотранспорта. Дорожные службы обращаются к водителям с просьбой не выезжать в данном направлении и не препятствовать ведению восстановительных работ.

